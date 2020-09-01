（早报讯）美国科技股大涨推动纳斯达克指数再创新高，标普500和道琼斯工商指数则双双收跌。

科技巨头苹果（Apple）和特斯拉（Tesla）较早前宣布拆股，吸引许多散户买入，股价分别上涨3.4%和12.6%，收报129.04美元（176新元）和498.32美元。

道琼斯工商指数收跌0.78%至2万8430.05点；标普500指数滑落0.22%，报3500.31点；纳斯达克指数收高0.68%，报1万1775.46点。

新加坡海峡时报指数周一微跌7.12点，闭市报2532.51点。上升股214只，下跌股238只。

今天可关注的股票：

1. Axington集团主席沈屮和另外三名董事宣布辞职。集团在周一午夜发布于新加坡交易所网站的文告说，沈屮辞去非独立董事、非执行主席和薪酬委员会成员的职务。集团是在周六接到沈屮的辞职信并从隔天开始生效。

另外三名辞职的董事是，执行董事Marjory Loh Erchang、非独立非执行董事Wong Soon Yuh和首席独立董事Chua Siong Kiat。

前美国驻新加坡大使科特瓦加（Kirk Wagar）较早前辞去独立董事职务。

Axington的控股股东罗尔伟和罗弥伦，与沈屮成立贝拉格夫维新集团（Bellagraph Nova Group）窜改美国前总统奥巴马的照片用于营销和宣传用途，引起关注。集团也因为有意收购英超球会“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle）而受到瞩目。

2.茂盛控股（MS Holdings）周二开市前要求暂停交易以在较迟时候公布一则消息。

3.惠胜置地（Hatten Land）与Link (THM) BIZ MS公司签署租赁附属协议，以每股0.0575元配售6037多万新股给Link作为租金。惠胜置地与Link的租约将在2025年6月15日到期，从今年8月1日至租约期限的租金大约347万元。

4. 吉宝企业（Keppel Corp）旗下联号公司Floatel国际公司宣布，宽容协议（forbearance agreement）延长至9月15日，而且正与债权者针对延长付款协议进行有建设性的讨论。