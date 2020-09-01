政府斥资2000万元助建筑业者采用数码解决方案

（早报讯）冠病疫情促使建筑业加快转型步伐，政府将投入2000万元资助建筑企业采用配合安全复工标准的先进数码解决方案，保障工地和工人的安全，也将作业流程数码化以减少对人手的依赖。

国家发展部长李智陞今天下午（9月1日）在2020年国际建筑环境周开幕仪式上致辞时，宣布上述针对建筑业开展的先进数码解决方案计划（Advanced Digital Solutions scheme）。

在这项由建设局和资讯通信媒体发展局支持的计划下，建筑业者可获资助采纳人脸识别系统、可穿戴蓝牙设备和人工智能相机等数码解决方案，加强工地防疫安全。符合条件的企业可透过这项计划抵销多达八成相应经费，每个项目最多可获2万元。

此外，政府也携手业界伙伴开发出建筑生产力及质量规格智能平台（iNPQS），针对建筑项目的各类规格提供标准模板，便于建筑业者进行项目设计时能直接在此基础上沿用调整，省下更多时间也缩小出错空间。业者可从今年11月起使用这个云端平台。

李智陞说：“我们正面对这一代人最艰难的危机之一。无论在本地还是全球，建筑环境业将须迈向一个我们并不熟悉且令人生畏的新常态。但只要我们决心向前，我相信我们能够找到克服眼前挑战的方法，甚至从中发掘新的机遇。”