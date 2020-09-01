连荣华：应检讨是否继续T5工程

（早报讯）国会议员连荣华呼吁政府调控对外来人力的要求，包括检讨是否应继续樟宜机场第五搭客大厦（T5）工程。

武吉班让区议员连荣华今天（9月1日）在国会参与辩论时指出，客工宿舍疫情凸显我国对外籍劳工的依赖，以及伴随而来未曾预料到的成本。他呼吁政府探讨拥有这么多外籍劳工是否还符合成本效益，以及如何减少对外籍劳工的依赖。

“我并不是说直接把外籍劳工数目减少到某个更低的水平。这将对企业和各行业，以及我们在经济和社会建设方面建立能力的工作有长远的影响。”

连荣华说，问题没有快捷的解决方法，政府短期内能做的也有限，但从中长期而言，建筑业可提高生产力。

我国也能从需求方面减少对外籍劳工的依赖，包括检讨一些大型建筑项目是否应继续，还是可以搁置。连荣华说，冠病后航空旅游将大幅减少，一些航空公司也会考虑以较廉价的机场为枢纽。

“在这个新的运作环境里，我们还应该继续庞大的T5工程吗？在永远改变了的新设置里，我们的假设和使用的参数是否还有效？继续进行这项庞大投资，风险是否太高？”

连荣华提问，我国能否根据现有的四个搭客大厦运作，重新创造价值定位，并优化现有的资源。他认为，新跑道也许能继续建造，但不一定需要新的搭客大厦。

“我希望政府能检讨这项决定。这类大型项目也使用大量外籍劳工，使其他建筑项目更紧急的需求往后排。”