被指欺诈交易 燃油大王与两子女遭索偿逾48亿

（早报讯）本地“燃油大王”林恩强以及他两名子女，被指进行欺诈交易，违反董事受托责任，遭索赔48.09亿元的债务及股息收益。

78岁的林恩强被誉为本地的燃油大王，他于1963年创立兴隆贸易（Hin Leong Trading），公司拥有130艘大小不一的油轮，业务涉及石油贸易，码头和仓储、燃油供应和润滑油制造等，是全球燃油最大交易商之一。但因冠病疫情引起的油价暴跌和燃料需求骤降，兴隆财务状况急速恶化，累计拖欠23家银行约38.5亿美元（约52.27亿新元），并于今年4月向法院申请破产保护。

据《海峡时报》报道，兴隆贸易的司法管理人普华永道（PwC）上周五提呈法庭文件，指林恩强以及他的子女林志明和林慧清进行欺诈交易，违反董事受托责任（fiduciary duties）。

PwC指林恩强和他子女通过欺诈性交易，包括伪造收益以掩盖贸易和其他活动中累积的损失、伪造文件，以及通过不正常方式输入会计资料以操纵公司账户，夸大公司库存情况，以及通过不当手段取得融资。

PwC因此入禀法庭，希望能从林恩强和他子女身上索回35亿美元（约48.09亿新元）的债务，以及9000万元股息收益。

林恩强不仅面对索赔案，他也因涉伪造文件意图欺骗行为，与上个月14日被控上法庭。

林恩强面对一项教唆伪造文件的罪名，指他在今年3月19日或更早之前，教唆职员陈杰仁伪造文件，以证明兴隆贸易向中国航油（新加坡）提供104万9215桶汽油（Gasoil）。

一旦罪成，每项教唆伪造文件欺骗罪名可被判最长十年监禁及罚款。案展这个月25日过堂，林恩强目前以300万元保释在外。（部分人名译音）