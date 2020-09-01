劳资政推新标记 认可自愿实施渐进式薪金模式企业

（早报讯）现阶段直接强制更多行业为低收入工人实施渐进式薪金模式或适得其反，人力部将先在一些领域鼓励部分雇主自愿采纳模式，并与劳资伙伴合作推出一个全新的标记，给予可改善低收入工人待遇的企业更大的认可。

这项计划名为“渐进式薪金标准”（Progressive Work Model Mark，简称PWM Mark）。人力部长杨莉明星期二（9月1日）在国会参与总统施政方针辩论时指出，目前饮食服务和零售服务业等许多行业内的雇主都有潜力加入这个行列，获得新标记。

冠病疫情带来的经济冲击让不少议员聚焦必要服务行业内低收入工人的生计。杨莉明在回应中指出，企业也正在尝试在艰难的环境中稳住阵脚，因此尽管政府有意尽速在更多领域推广渐进式薪金模式，但却不能忽略这么做或有潜在风险，扩大PWM的时机必须拿捏得当。

她说：“考虑到我们的首要任务是帮国人保住工作，我们更应谨慎行事。”

渐进式薪金模式是我国政府为保障工人权益提出的方案，与工人党等反对党提倡制定的最低工资制有别；PWM在清洁、保安与园艺特定领域实施，通过生产力的提升，尝试提高低薪工人的工资。杨莉明指出，过去五年，PWM行业的工人的累积工资增长约三成，比中位数增长率21%高。