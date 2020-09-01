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九个新地点曾有冠病病患到访 包括乌节路中央城和白沙浮广场

文 / 刘智澎

发布 / 2020年9月1日 11:17 PM

更新 / 2020年9月1日 11:22 PM

冠病病患到访过的新地点包括乌节路中央城。（档案照）

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（早报讯）卫生部今天（9月1日）公布九个曾有冠病病患到访的新增地点，包括：

  • 乌节路中央城（Orchard Central）的大龙燚火锅餐馆（8月21日晚上8时10分至9时45分）
  • 水车路（Kreta Ayer Road）的韩国烧烤餐馆Don Dae Bak（8月22日晚上10时40分至隔天零时45分）
  • 勿洛北1街的Eco-Shop@Bedok（8月23日早上10时55分至11时40分）
  • 巴西立体育馆的麦当劳（8月23日下午1时15分至2时15分）
  • 宏茂桥10道第530座的S-11咖啡店（8月23日晚上7时20分至8时30分）
  • 新樟宜路上段第26座的Yuan Yuan Cafe（8月28日早上9时至10时）
  • 必麒麟街（Pickering Street）的张亮麻辣烫（8月29日下午2时50分至3时50分）
  • 登婆街（Temple Street）的味香园甜品（8月29日下午4时至4时45分）
  • 白沙浮广场的小龙坎老火锅和星巴克（8月30日傍晚6时40分至晚上9时30分）

卫生部指出，曾与确诊病患有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。

为安全起见，在同个时段到访上述地点的公众，如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过的地方。

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