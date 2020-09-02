（早报讯）美国隔夜股市再度全面攀高，纳斯达克指数涨1.39％，在三大指数之中涨最多。道琼斯工商指数和标普500各涨0.76％和0.75％。

新加坡股市在9月的第一个交易日报捷，但交易淡静，因市场缺乏刺激交易的消息。反映蓝筹股走势的海峡时报指数昨天闭市报2538.55点，上扬6.04点或0.24％。

今日（9月2日）可关注股票：

1. 树记珠宝（SK Jewellery）接获来自OroGreen Investment的“自愿有条件现金收购”（voluntary conditional cash offer）献议，以每股0.15元收购集团的所有股权，并将之私有化。献议方表示这是最终收购价。截至目前，献议方已经得到的不撤销保证（irrevocable undertaking），约占公司股权82.61％。树记珠宝同时要求恢复交易。

2. 丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）已完成收购在美国的14座数据中心的其余60％股权，收购价是2亿1530万美元（约2亿9280万新元）。

3. 承兴大健康（Camsing Healthcare）披露，新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）将把特别审计师的报告交给有关单位，以进一步调查公司是否违反报告中所提出的事项。这些事项包括：在选择独家经销商的过程中，缺乏评估程序、缺乏与批准重大交易有关的政策和程序，以及非雇员和管理层获得授权，签署银行文件。

监管公司同时再向承兴大健康发出遵循通知（Notice of Compliance），要求公司针对内部监控和治理展开独立检讨。

4. mm2全亚（mm2 Asia）将于9月17日，上午11时30分召开线上年度股东大会。有意参与的股东必须在9月14日，上午11时30分以前注册：https://sg.conveneagm.com/mm2asia