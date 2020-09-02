制定职业发展与技能培训框架支持特需学校教师的专业发展

（早报讯）教育部为特需学校教师制定职业发展与技能培训这两项新框架，旨在为教师提供统一且有规划的职业发展与培训，提升特需教育的整体素质。

教师可往教学或领导职位发展，在技能培训框架下也会接受所需技能的培训。

教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲今早在线上教师节庆祝活动上宣布推出“卓越之旅配套”（Journeys Package）。配套涵盖职业发展与技能培训这两个框架，目的是支持教师的专业发展。

根据教育部为检讨特需教育人力发展计划所做的一项调查，个别特需学校的职业发展标准不同，教师也反映应有更清楚的工作范围与职责。除了社会服务机构，超过七成教师参与这项调查。

本地有19所由社会服务机构开办的特需学校，聘有约1550名教师。

新的职业发展框架列出教学或领导职位的发展路线，教师可擢升为高级教师、主导教师，教师也可往部门主任、学校领导等职位发展。

技能培训框架则制定教师得掌握的技能，其中九个基本项目包括教学法与课程、协作技巧、策略领导能力等是所有教师须掌握的。其他技能根据教师所教导的学生而异，针对自闭症、智障、失聪学生等教学需求。

随着教师专业有所提升，教育部预计接下来可吸引更多人从事特需教育，因此也会定期检讨教师薪水，确保市场竞争力。

另一方面，从2022年起，特需教育专业文凭课程的时长从九个月延长到12个月。新入行的教师会先到学校教学六至12个月，吸取一些实际经验后才受训。