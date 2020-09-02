警察保安指挥处和公共交通保安指挥处迎来新司令

（早报讯）新加坡警察部队自本月1日出现人事调动，保安指挥处和公共交通保安指挥处都迎来新司令。

警方日前发文告宣布，原为保安指挥处（SecCom）司令的高级助理警察总监郭世伟（54岁）已调往人力部新成立的“保障、关怀与接触小组”（简称ACE），并将担任小组的副署长（行动）。

郭世伟在2017年11月3日上任成为保安指挥处司令，而任职期他曾参与多项重要安保行动，包括美朝峰会和第33届亚细安峰会。

接替郭世伟的是在昨天（1日）正式上任的原公共交通保安指挥处（Transcom）司令许伟强高级助理警察总监（49岁）。加入警队25年的他曾担任裕廊警署署长和保安指挥处副司令等职衔。

许伟强在2018年5月14日上任成为公共交通保安指挥处司令，而期间也协助落实出通勤者守望计划（Riders-On- Watch Scheme），加强地铁站等公共交通地点的安全。

同一天上任公共交通保安指挥处司令的是许美弦副助理警察总监（45岁），她之前是警方培训及能力发展局（Training & Capabilities Development Department）的副局长。她也在对抗疫情的行动中，领导内政团队的前线保障支援小组（Forward Assurance and Support Teams，简称FAST），到客工宿舍内支援。