铁杯砸断女佣鼻 青年判入改造所

（早报讯）只因家里的女佣“态度不佳”，男子不仅用铁杯砸断女佣的鼻梁，还骂她“穷女佣”，事后父母为他收拾烂摊子，给女佣5000元的“封口费”，他昨天（9月1日）被判进入青年改造所6个月。

《联合晚报》日前报道，今年20岁的黄家胜（译音）是在2018年6月7日犯案，当时他和父母住在武吉知马一带的有地住宅。41岁的女佣艾斯塔碧洛，来自菲律宾，受聘于青年的母亲。

黄家胜面对五项控状，包括鲁莽行为蓄意重伤他人、动粗、辱骂他人等罪行。他日前承认其中三项罪名，余交由法官下判时考虑。

根据案情，案发当晚8时40分左右，黄家胜要女佣开冷气机，但女佣不满被使唤，用了遥控按一按就摔在桌上。

两人起了争执，黄家胜吐痰在女佣的脸上，骂她：“你只是个女佣，很穷，没有资格留在新加坡！”

女佣后来也把痰吐在黄家胜脸上，两人继续争吵。黄家胜的父亲出面想要拉开两人，被告后来拿起厨房内的铁杯，丢在女佣的脸上，造成她鼻梁骨折。

案件昨天回到国家法院，主控官针对刑罚陈词时指出，被告对女佣造成不小的伤害，却没有真心悔过，还要他父母出面和女佣“和解”，给她了5000元。

主控官说，父母要女佣签的协议书中，除了要女佣不再追究此事，还要她承认自己犯了“部分的错”。

代表律师说，女佣当天确实“有问题”，称她因为发现女儿被人搞大肚子，所以才会闹脾气，而且被告伤害女佣时就已经马上道歉。

主控官请求法官判被告进入青年改造所，指他已经接受过缓刑监视两次，父母都没能好好管教他，早已经是时候让他接受其他人的监督。