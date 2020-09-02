暧昧短信助翻案 摄影师洗脱非礼罪

（早报讯）被指诱惑少妇回家强行非礼的摄影师，昨午（9月1日）获高庭法官推翻罪名，逃过五年监刑与鞭刑。法官认为，一封“你不回家好吗”的短信，说明摄影师对少妇有“猫猫之意”，少妇仍愿意上对方住家和进卧房，如此不拒绝不离开的举止，让人相信她不介意与摄影师缠绵。

《联合晚报》早前报道，原籍中国的被告陈本忠（45岁，译音）是本地永久居民，他面对两项严重非礼控状，指他于2017年9月3日晚上9时40分在裕廊东一带的住家，强行抱住一名39岁已婚女子的腰间，压在她身上亲吻脸颊、颈项以及摸胸。

被告在国家法院受审被判罪成，须坐牢五年和打鞭六下。他不服所判，昨天针对罪成上诉至高庭。法官下令媒体不得报道可能泄露受害人的资料。

庭上揭露，被告案发时是兼职摄影师，而女子是一名美容产品直销员。被告于2017年4月在一场商业研讨会主动搭讪女子并互加微信。被告知道女子已婚，但仍频发短信邀她见面，短信内容暧昧。

根据女子的说法，案发当天，女子乘坐被告的车到他住家，被告把她叫进冷气睡房参观摄影器材，趁机关灯和关门后强行非礼女子。被告通过代表律师许廷芳与方应发驳斥，女子与他是你情我愿，后来女子改变主意与说辞，是因为担心被丈夫责怪。

听了控辩双方陈词后，高庭法官蔡利民昨午发表裁决时指出，种种证据让人怀疑女子的说法是否可靠。例如，案发前一晚，被告在短信对话中，建议女子上他家商讨拍摄美容产品一事。被告也问女子，她的丈夫是否在国外，“你明晚不回家好吗”。女子没有说不，只给了一个惊讶的表情包和道“晚安”。

法官认为，被告的短信意思清楚，女子应知道被告是要与她缠绵，而她还是上了对方住家。被告搂了她的腰后，她也没离开，还与被告近距离地站在卧房内，比较彼此的身高。法官最后裁定，判被告罪成是不妥当的，为此推翻他罪成的裁决。