非礼两女同事 公务员表罪成立

（早报讯）66岁教育界高级公务员涉非礼两女同事，表罪成立的被告答辩时承认曾因对方工作表现良好，两次拥抱她，但称是女同事先伸手向他索抱，若不回应会显得“没礼貌”。

今年66岁的男被告案发时是我国某家教育机构的高管，是一名资深公务员。为了保护受害者，法官谕令不得公开任何可能泄露受害人身份的资料，包括被告的名字。

被告一共面对9项非礼控状，指他在2016年3月至8月之间，前后非礼43岁女郎五次，并在2016年2月至12月之间，四次非礼另一名55岁女子。控方以其中6项进行审讯，其余的控状暂时阁下，日后审理。

被判表面罪名成立的被告，在律师的引证说，自1979年开始加入教育机构，43岁女郎则是在2006年加入，并在2015年中旬转到他的部门工作。

他形容，当时两人的关系良好，而自己曾因为对方工作表现良好，两次拥抱她。

被告说，第一次发生在2016年3月，当时女郎因工作表现好获得升职，他因此上前伸手恭喜她，怎料女郎却伸开双手向他索抱，表达谢意。第二次则发生在2016年7月，当时女郎因负责的课程获得良好的评语，非常开心。同样的，女郎张开双手拥抱他，感谢他的教导。

“我们只是轻轻拥抱，胸口并没碰在一起，而过程大约一至两秒左右。”

被告表示他是出于礼貌，才选择拥抱对方，否则场面会很尴尬。被告也称想培养43岁女同事为接班人，但对方表现差强人意，两人关系在2017年尾僵化。被告在2018年遭停职，女郎则升职。

针对第二名55岁女同事，被告称自2007年认识她，也承认两度拥抱对方，第一次对方亡母的灵堂上。

第二次则是在2016年7月被告续约时，女郎开心得拥抱他，被告称自己处于“进退两难”的情况下，才选择拥抱。