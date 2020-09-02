路人捡到手提包交警岗 警员私吞300元判监三个月

（早报讯）好心路人捡到旅客的手提包到邻里警岗报案，怎料警员却起歪念，劝阻对方报案，私吞钱包里的300元，昨午（9月1日）被判坐牢3个月。

被告是26岁的潘增强，他面对一项失信罪，指他在去年8月5日傍晚6时30分许，在黄埔邻里警岗担任警员时，失信6张50元钞票。手提包的失主是印尼旅客费利西娅·莫妮卡（18岁）。

案情显示，事发当天下午3时，一名好心路人发现失主的手提包遗留在巴士站，决定将它归还并到邻里警岗报案。

路人告诉值班的被告，手提包里有一笔现金还有一些贵重物品，要对方记录，怎料被告却劝阻对方报案，称自己等下会替她处理。

电眼画面显示，好心人离开后，被告从受害人的钱包里取出300元。过程中，被告为了避免被电眼拍下，还小心翼翼地将身体移前，试图遮挡再把钱放入口袋里。

失主因遗失手提包当天报案，她隔天到警局接收手提包时，发现钱包里面的300元现金不翼而飞。东窗事发后，被告在29日下午将300元归还。

控方表示，失主是旅客，而被告的行为破坏了人们对本地警方的信任，刑罚需要有阻吓性作用。法官最后判他坐牢3个月。

警方发言人受询时表示，所有官员必须遵守法律，时刻展现出最高的行为标准。任何警员若触法，警队必将严惩，包括将他们控上法庭。潘增强早在去年9月12日就被停职，当局在他昨天被国家法院判刑后对他展开纪律行动。

警方发言人强调，警方非常重视交由他们看管的任何财物，并且有完善的措施确保这些财物的安全。被告的行为属于特殊孤立的案例，警员都有最专业的操守及最严谨的纪律。（人名译音）