李总理：我国应对冠病并不完美 关键在于能够迅速应变

（早报讯）我国的冠病应对方式并非没有缺点，但在战争的迷雾中，无法总是做出正确的决定，必须果断抉择和采取行动。抗疫的关键在于密切留意事态、从经验中学习，并随着新信息的涌现和情况的变化，迅速调整应对方式。

李显龙总理今天（9月2日）参与政府施政方针辩论时指出这点。

他说，我国是冠病死亡率最低的国家之一，每日新增社区病例已下跌至单位数、住院病患也不足100人，这使我国有信心逐步和谨慎地重新开放我们的经济和社会。

尽管如此，我国的冠病应对方式并非没有缺点。李总理说：“没有哪个国家完美地应对了这场大流行病。一些国家比其他国家做得更好，如韩国和新西兰。但即便是这些国家，战斗也仍在继续，新病例随着它们重新开放而涌现。”

李总理坦言，事后回看，我国的应对方式确实能有所不同。“例如，我希望我们更早地知道，冠病病患即使没有症状也具传染性。那么，当我们在今年３月将新加坡人从海外接回国时，我们会更早地隔离所有的人，而不只是从某些国家返回的人。这样，病毒就不会传播给他们的家人、同事或朋友。”

政府也会让所有人在解除隔离前接受冠病检测，即使他们没有任何症状，而不是假定没有症状就意味着没有感染。

李总理也说，如果知道无症状感染者能传播病毒，政府也会更早建议大家戴口罩。“但那个时候，我们采纳了最好的现有科学建议。当世界卫生组织意识到无症状传播是主要问题，我们便改变政策并分发了口罩。”

针对客工宿舍疫情大爆发，李总理同样坦言，政府应该更早且更有力地采取防范行动。

“我们必须从这些错误中吸取教训，下一次做得更好。但在战争的迷雾中，我们不可能总是做出正确的决定。我们当下必须抉择和行动，刻不容缓。关键在于密切留意事态、从经验中学习，并随着新信息的涌现和情况的变化，迅速调整应对方式。”