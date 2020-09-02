李总理：不该以富二代的心态花储备金

（早报讯）我国人民不该抱着“富二代”的心态去想着花先辈辛苦积攒下来的储备金，打造新社会安全网的费用应该由目前的收入来承担，此时不该动用国人所继承的财富，也不应押上后世子孙的未来。

李显龙总理周三（2日）下午在国会参加政府施政方针辩论。

他指出，未来是不可知的，国家无从知道会有什么紧急情况从天而降，无论储备是多是少，都不应该在平安时期动用这些财富。

他也透露，财政部在冠病疫情暴发前拟定2020年财政预算案，认为除了应付目前的开支，以及为长期开支如抵消消费税配套和环境变化预留资金，本届政府还能有一笔盈余可以充实储备金，并对此充满信心。

“但仅仅几个月后，我们就花掉700亿元，而且还得从过去储备中支取巨款来应付五个财政预算配套的开销。”

李总理指出，反对党要政府透露储备金有多少，才决定是否要支持政府的预算案和税务计划，实际上是在打探“银行里有多少存款，我能动用多少？”

“这是‘富二代’的心态。他们觉得自己发了一笔财，想要摘取先辈们的劳动果实，这个态度从根本上是错误的。”

李总理说，国家应该抱着未雨绸缪的态度，每年都在力所能及的情况下存一笔钱，而且只要未来有能力就应该这么做。

“这才是长期建设新加坡，确保子孙后代未来无忧的方式。”