李总理：我国在低迷的经济环境中仍吸引到投资项目

（早报讯）我国在低迷的经济环境中仍吸引到投资项目，许多企业寻求一个安全的港口，因此有意迁至新加坡，包括几家财富世界500强企业的区域总部。

李显龙总理今天参与政府施政方针辩论时，透露这点。

他说，在整个亚洲以及全世界，许多国家的社会承受着压力，政治也动荡不定。对于已经设有区域总部和项目的投资者，他们正在重新考虑其所在地的优点，并寻找替代方案。对于正在开展新项目的投资者，他们也在焦急地环顾全球，寻找可以安全落脚的地点。

“企业正在寻求一个安全的港口，一个政治稳定、人民勤奋团结的法治社会，且国家能够安全度过冠病大流行和拥有光明的前途。”

而在动荡的世界中，新加坡是少数几个值得信赖的国家之一，我们必须捍卫这一声誉。

韩国汽车制造商现代汽车（Hyundai Motor）近日宣布将在我国设立创新中心，进行研发和开发未来通勤技术。

李总理说，除此之外，还有一些尚未宣布的项目。例如，有制药公司计划在新加坡设厂以生产疫苗，几家财富世界500强企业也有意将区域总部迁至我国。

“他们认为我国的前景良好，能提供稳定的基地……但要吸引这些企业前来，它们必须感到宾至如归，并被允许引进所需的人才。”

李总理说，这些公司将雇用新加坡人，但不能仅仅雇用新加坡人。“一旦这些公司在我国站稳脚跟，更多国人将能够利用它们创造的机会，掌握技能和知识，并且晋升。”