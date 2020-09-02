李总理：反对党须拿出更好的国会表现

（早报讯）我国的政治竞争愈趋激烈，国会辩论的基调也会相应改变，不只执政党的政治职务者和议员须提升战力，以应付更尖锐的朝野攻防，反对党也得拿出更好的表现，在质疑和批评政策之余也认真提出对案，与政府展开具建设性的讨论。

李显龙总理今天（9月2日）在国会参与政府施政方针时，对政治生态发展提出看法。本届大选，由李总理领导的人民行动党赢得93个议席中的83席，全国得票率约61.2％，是该党自新加坡独立以来最低的得票率之一。工人党则因夺下盛港集选区，共有10名议员进入国会，党秘书长毕丹星也因此出任新设的国会反对党领袖一职。新一届国会也有两名来自新加坡前进党的非选区议员。

李总理指出，随着反对党在国会的声势壮大，他预期议事厅里的辩论基调将相应改变。他说，行动党的部长和议员必须提升实力，以招架更尖锐的质询，并且在为选民发声的同时，也为政府的政策和决定进行辩护。

李总理此时话锋一转，把焦点转向在野党。他说：“我希望反对党也能拿出更好的表现，不只是针对政府政策提出质疑和批评，更要提出自己的建议和点子，供国会检视和辩论。如果提案有价值，政府就应采纳。反对党也得展现意愿和能力，扮演称职的忠诚反对党角色。”

李总理在演讲中提到，我国的政治制度沿袭了英国的威斯敏斯特体系，而根据设计，朝野关系是对立的。

例如，在议事厅里，与总理相对而坐的反对党领袖“不是政府的啦啦队”，而是要挑战现任总理和政府，并指出他们的错误和不足之处，削弱两者的公信力，以便在下次大选或一旦有机会出现时，“把政府打下台，取而代之”。

李总理指出，本地反对党的议事风格虽然相对克制，但反对党议员仍会时不时以强硬的调子质询行动党的部长，而工人党前秘书长刘程强在这一点上“特别擅长”。但李总理也说，他前天仔细聆听毕丹星的发言内容后，肯定他的演讲基调和问政风格，并承诺政府会与他合作，确保国会辩论保持建设性。

“我们必须投身政治，才能维护新加坡的安全，发展我们的经济，保障我们的未来。如果我们做到了这一点，那么我们就有能力，处理我们制度中的既有问题，让政治有效地发挥作用。归根结底，新加坡有什么样的政治，取决于新加坡人自己。”