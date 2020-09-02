潘群勤：政府或考虑允许因疫情面对财务压力国人 先从公积金户头“借钱"

（早报讯）政府或考虑允许因疫情关系面对财务压力的国人，先从自己的公积金户头“借钱”，待找到工作再填补回去。同时，政府也可探讨让公积金终身入息计划发放的每月入息与通货膨胀挂钩，并由政府承担相关的通胀调整。

前进党非选区议员潘群勤今天（9月2日）在国会上参与政府施政方针辩论时提到上述建议。

她指出，公积金系统适用于很多国人，但对那些面对财务困难的国人，看到存款受困在他们无法动用的户头中，这令人沮丧。加上领取年龄推迟，以及不断上涨的最低额度，增加了对公积金系统的不满，甚至是不信任。

“要是能让公积金会员在有需要时，让公积金存款不论何时都能作为一种财务保障，而不只是在较远的未来，这将有助建立起对系统的信任，让人安心。”

潘群勤提议，在帮助因疫情失去工作的家庭方面，或允许他们先从公积金户头借钱，待找到工作后再把款项填补回去。

她也提到，根据目前的退休年龄和预期寿命，大众需要为约20年的退休生活做准备，但有些事情并非在掌控之中。例如，经济和薪资若快速增长，早期赚取的薪水将不足以应付日后的开销；如果通货膨胀率较高，早期存下的退休资金也将不够用。

潘群勤因此提议，探讨将公积金终身入息计划发放的每月入息与通货膨胀挂钩，并由政府承担通胀调整。同时，政府或可采纳混合机制，让国人尽量建立起各自的退休金，而政府能在国人退休后介入，帮助他们应付通货膨胀带来的影响。