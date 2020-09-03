41人被错误归类为冠病确诊病例

（早报讯）本地再次出现多起冠病病例检测失误，41人被错误归类为确诊病例。

根据卫生部昨天发出的文告，经进一步调查，有41名原本被列为确诊病例者，证实没有感染冠病，已从累计病例中删除。有鉴于此，截至昨天中午，我国累计确诊病例达5万6860起。

当局并没有说明这41名病例是因何缘故被误认为确诊。

另外，我国时隔一周又出现三个“脱单”客工宿舍被列为新感染群，导致本地的客工宿舍感染群增至六个。它们分别为有六起病例的Changi Lodge II客工宿舍，以及各有七起病例的北海岸宿舍（North Coast Lodge）和卓源路回利阁宿舍（Toh Guan Dormitory）。

昨天新增三起社区病例中，两名是因当局定期检测住在宿舍外的建筑业、海事业和加工业客工而被发现。他们是34岁的印度籍男子和21岁的孟加拉籍男子，确诊时都没有出现症状。另一起社区病例是29岁的本地女子，是因当局检测患有急性呼吸道感染症状者而发现的。

以上三人与其他病例暂无关联，与他们有过密切接触者已被隔离，他们在隔离期开始和结束时须接受检测。与他们同住的人士则会进行血清检测，以断定感染源头。

至于新增的三起境外输入病例中，两名是工作准证持有者——从菲律宾抵境的36女子和从印度尼西亚抵境的41岁男子。另一名则是从印度抵境的31岁工作证件持有者。他们抵新后就在指定设施履行居家通知，并在隔离期间接受检测，三人都没有出现症状。