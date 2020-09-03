14个新地点曾有冠病病患到访 包括新加坡环球影城

（早报讯）卫生部昨天（9月2日）公布15个曾有冠病病患到访的新增地点，包括：

牛车水大厦美食中心：8月30日下午5时30分至6时30分

榜鹅埃奇菲尔坪（Edgefield Plains）巨人小型超市（Giant Express）：8月28日下午3时30分至4时25分

白沙购物中心的麦当劳：8月24日下午5时至5时30分

芽笼38巷平价超市：8月24日下午3时50分至4时25分

珍珠坊汉生汇款：8月23日下午3时15分至3时50分

友诺士弯（Eunos Crescent）发廊Fly Salon：8月23日4时35分至5时10分

圣淘沙斜坡滑车与空中吊椅（Skyline Luge Sentosa）：8月22日下午5时10分至傍晚7时15分

怡丰城（VivoCity）的大食代（Food Republic）食阁：8月22日傍晚7点20分至10时；8月21日中午12时50分至下午2时

怡丰城平价霸级超市（FairPrice Xtra）：8月22日傍晚7点20分至10时

裕廊坊的平价霸级超市：8月22日傍晚6时15分至7时55分

新加坡环球影城：8月21日下午2时10分至傍晚6时

乌节路苹果直营店（Apple Orchard）：8月19日傍晚6时20分至7时35分

国泰乌节电影娱乐城（Cineleisure Orchard）：8月19日傍晚7时35分至9时15分

幸运商业中心（Lucky Plaza）：8月19日晚上9时15分至10时

卫生部指出，曾与确诊病患有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。为安全起见，在同个时段到访上述地点的公众，如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过的地方。