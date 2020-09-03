（早报讯）美国隔夜股市再度强劲攀升，道琼斯工商指数和标普500各有至少1.5％的涨幅，纳斯达克指数涨0.98％。

银行股欲振乏力，新加坡股市昨日（9月2日）横摆作收。反映蓝筹股走势的海峡时报指数闭市报2539.94点，微涨1.39点或0.05％。

今日可关注股票：

1. 大华银行（UOB）与凯德集团（CapitaLand）达成为期两年的2亿元定期贷款协议。这批贷款的利率同时参考新元隔夜利率（SORA）和有担保隔夜融资利率（Secured Overnight Financing Rate，简称SOFR），为本地首创。

2. 华侨银行（OCBC）一批10亿美元（约13亿6290万新元）的定息次级票据（subordinated notes），票息率定为每年1.832％，可赎回日期（call date）是2025年9月10日。发售这批票据的净收益将用为银行的一般企业用途。

3. 首铸集团（First Sponsor）计划提前全面赎回第二系列的可转换证券（convertible securities），赎回日期是10月8日。这批证券的票息率是每年3.98％。

4. 中国稽山（China Jishan）获得Tianlan Holding每股0.35元的收购献议文件已寄出给股东。献议方表示，这是最终收购价，完成收购之后有意将公司除牌。

5. 力宝商产信托（Lippo Malls Indonesia Retail Trust）披露，穆迪（Moody's）正在检讨信托目前的企业组群评级（Corporate Family Rating）“B1”评级，展望也从负面改为审核中。

6. 惠胜置地（Hatten Land）回应新加坡交易所询问时说，以代股（consideration shares）的方式支付五年租金，可以协助公司保留现金。公司指出，代股的定价比8月31日的交易量加权平均股价（VWAP）5.41分，高出6.28％。