骗玩躲猫猫锁房内 少年对表妹伸狼爪

（早报讯）15岁少年建议玩躲猫猫，带10岁的表妹躲进房内，房门一锁竟成色狼！少年三年内七次严重非礼表妹，两人待在上锁的房内令表妹的哥哥起疑，家人追问之下才揭发被告的恶行。

由于被告和受害者是亲戚关系，为了保护受害者，法官下令媒体不得公开任何可能泄露受害者身份的资料，包括被告的姓名。

现年20岁的被告面对七项非礼未成年少女罪，主控官以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考虑。受害人是被告的表妹，两家人的关系亲密。

2016年，被告在一次家庭聚会中建议玩躲猫猫，还安排配对，把自己和表妹配成一组。游戏开始，被告带着表妹进入房内，将房门锁上，转身让表妹趴在床上，然后非礼表妹的臀部。

表妹并不知道发生了什么事，只是乖乖听被告的话。接下来的三年，被告不时都会重复同样的行为，两人常常独自待在上锁的房间内。

这令表妹的哥哥起疑，并告知母亲。表妹在母亲的追问下，说出真相，表示因担心被告不开心才就范，也因不希望两家人闹不和而不敢跟任何人说。

表妹去年5月30日报警，揭发被告的恶行。

被告求情时哽咽说，自己多次通过家人向受害人道歉，也感到后悔，恳求法官给予机会。

法官要求被告接受缓刑监视及青年改造所评估，提醒被告借此机会好好反省，案展10月15日下判。