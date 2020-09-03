听障语障七旬嫲 餐馆打工用笔“说话”

（早报讯）患有听力与言语障碍的75岁老妇不受身体缺陷限制，积极投入餐馆服务业，敬业乐业。不能用言语表达的她，会写字条与顾客沟通，传递她的关心。有顾客被老妇的举动打动，上网表扬她。

一名网民日前告诉Stomp网站，她数月前曾到位于滨海广场的韩式烧烤餐馆Seoul Garden用餐，遇到这名75岁的“Aunty Poh”。这名老妇的身体虽然有缺陷，但仍提供很棒的服务，让网民非常感动。

她说，老妇患有听力与言语障碍，但她会用纸笔把想要告诉顾客的话写下，让对方感受到她的关心。

Stomp联系上Seoul Garden，通过电邮与这名老妇了解情况。老妇说：“得知顾客在餐馆内度过了美好时光，我感到很高兴。”

她说，她从2009年起在这里工作，面对最大的挑战就是与他人沟通。“要跟顾客沟通是个非常困难的事，但因为整个团队都清楚我的情况，所以大家都对我很有耐心。”

老妇说，餐馆里的团队和顾客就像她的亲友，所以她非常喜欢这份工作。

不过，她坦言，工作并非一帆风顺，有顾客因不清楚她的状况，认为她不礼貌而对她大声喊叫。但当了解情况后，对方就会很快会向她道歉。

敬业乐业的她说，身上的残疾并不阻碍她与他人的沟通。“虽然我不能像别人一样表达想法，但我还是希望能够让大家感受到我的关心。所以我经常微笑，因为微笑无界限，也能让大家的心情变好。”