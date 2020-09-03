被爆订“怪规矩” 劳资政纠纷调解联盟调查服装店薪资纠纷

（早报讯）服装店前员工爆料公司订下“怪规矩”，出现各种罚款以及“青蛙蹲”，劳资政纠纷调解联盟证实介入调查。

《新明日报》上个月报道，一家在本地开业至少20年的服装店Southaven被数名前员工爆料，称公司制定了一系列怪规矩，包括业绩不达标会被罚“青蛙蹲”、体重增加要罚款等，让人无法接受。不过，服装店负责人郑金塔（58岁）对指控矢口否认，表示没有体罚，也没罚款，都是内部的自我鞭策。

对此，人力部受询时回应表示，服装店Southaven的两名前雇员于今年7月及8月，向劳资政纠纷调解联盟（Tripartite Alliance for Dispute Management，简称TADM）寻求有关薪资支付问题的建议。

“一名雇员之后没追究此事，而另一名雇员则因公司无事先通知而解雇，要求公司支付工资补偿费。劳资政纠纷调解联盟正在调查此案。”

人力部表示，当局正与该公司联系，以收集有关投诉的事实，且强调雇主有责任为所有雇员提供安全的环境及工作场所，并应尊重雇员。如若员工发起的做法具有歧视性、不安全或不合理，则雇主须介入制止。

“雇主应制定清晰、适当的申诉处理政策及程序，以便员工可直接向管理层提出问题进行纠正。”

根据报道，一名在公司工作20年的资深员工何小姐（38岁）主动出面为公司辩护，称“青蛙蹲”是各分行与员工内部之间为了互相激励，才提出的良性竞争比赛。

“员工们自发性参与‘青蛙蹲’挑战，并非公司提出的惩罚，这只是内部的良性竞争。”

负责人郑金塔之前也说：“员工自行定制了一套制度互相提醒避免弄脏衣服，若有人犯错，会捐出5角至2元不等到共用基金，并由分店员工自行管理。”