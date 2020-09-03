我国应成立专属政府机构 预防及减轻网络伤害

（早报讯）在打造更安全友善的网络空间方面，我国需成立一个专属政府机构，统筹政府在这方面的工作，领导制定多方参与的方案。

现任总理公署兼国家发展部政务部长陈杰豪今天（3日）参与政府施政方针辩论时提出上述建议。

他指出，目前，我国没有一个单一机构负责预防和减轻网络伤害事项，而是由不同机构应付不同方面。例如，教育部负责学校的网络健康教育；通讯及新闻部掌管乐龄的数码通识和年轻人的媒体通识；社会及家庭发展部通过志愿福利组织为受害者提供辅导和支持；文化、社区及青年部则负责青少年的精神健康。

“我们要改变这种做法，才能应对这个日趋复杂的问题。”

陈杰豪提议成立一个政府部门来协调政府的各项政策和工作，并与一组专家合作，全面研究网络伤害问题，掌握全球发展，持续关注这个课题。

他指出，确保网络安全，人人有责。科技和社交媒体公司能研究如何提供更安全的线上服务和产品，并与政府携手推广网络安全意识。家长也应能掌握更多相关知识，打造一个能与孩子轻松谈论这些课题的环境。

陈杰豪也建议在“群策群力，共创未来”（Singapore Together）运动下，为网络空间推出新的全国运动，集聚大众力量，应对网络安全问题。

政府能协助提供平台，将志趣相投的人士聚集起来，并给予资助和指导，扩展基层发起的项目。