通勤者守望计划推出一年 已有逾4万8000人参与

（早报讯）公共交通保安指挥处推出通勤者守望计划一年后，已有超过4万8000人参与。当局表示，将继续和公共交通业者合作，同时也呼吁更多人加入计划，一同维护公共交通网络安全。

警方今天（4日）发出文告说，为维持本地公共交通网络安全，公共交通保安指挥处（Transcom）去年7月2日推出通勤者守望计划（Riders-On-Watch）后，至今已超过4万8000人参与。

这项计划旨在号召公共交通使用者加入防范罪案的行列，警方公共交通保安指挥处推出通勤者守望计划一年以来，已吸引超过4万8000人参与。当局表示，将继续和公共交通业者合作，同时也呼吁更多人加入计划，一同维护公共交通工具安全。

除了继续呼吁公众加入计划，当局自本月起将陆续推出新的宣传海报。当局也和公共交通业者新捷运及SMRT保持紧密合作，而两者也提供免费位置，让当局张贴这些海报。

新捷运代总裁钟锡坚指出，乘客的安全一直是他们的首要考量，而通勤者守望计划协助打造安全的公共交通网络，“我们非常开心能够支持这项计划。”

SMRT总裁梁建鸿也表示，全力支持通勤者守望计划，“公共交通乘客扮演着重要的角色，他们能够协助警方和业者，并对常见犯罪起到阻吓。”

公共交通保安指挥处司令许美弦副助理警察总监对公众们的参与表示鼓舞，并同时也希望有更多人能够加入计划，一同在公共交通网络上成为警方的“眼睛和耳朵”，维护公共交通网络安全。