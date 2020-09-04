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周五可关注股票

文 / 吕爱丽

发布 / 2020年9月4日 8:45 AM

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（早报讯）美国隔夜股市大跌，道琼斯工商指数跌逾800点或2.78％，标普500跌3.51％，纳斯达克指数跌4.96％。

本地股市缺乏利好消息的刺激而出现横摆，新加坡海峡时报指数昨天（9月3日）微跌8.15点或0.32％，收报2531.79点。

今日可关注股票：

1.  凯德商用新加坡信托（CapitaLand Mall Trust）和凯德商务产业信托（CapitaLand Commercial Trust）就两只信托合并，分别向单位持有人发出通知，将于9月29日召开特别股东大会，进行投票决议。凯德商用新加坡信托的特别股东大会将于早上10时30分召开，凯德商务产业信托则将于下午2时及2时30分召开特别股东大会和信托协议安排会议。受到冠病疫情影响，特别股东大会和信托协议安排会议皆以线上方式进行。

另外，两只信托同意将协议的时效日期（long stop date）由9月30日延长至11月30日。

2.  星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）将于9月28日，早上10时召开线上特别股东大会，就收购亚洲零售基金公司（Asia Retail Fund Limited）股权、向保荐机构私下配售新单位、脱售勿洛坊（Bedok Point）等决议进行投票。

3.  速美商业空间信托（Soilbuild Business Space Reit）要求恢复交易。信托之前披露，信托经理人的非执行董事林捷发与林汉峰（译音，Lim Han Feng）、林汉勤（译音，Lim Han Qin）和林汉仁（译音，Lim Han Ren）达成不具约束力的条款书，可能与三人就信托的直接或间接持有单位，达成交易。

4.  鹏瑞利置地（Perennial Real Estate）将赎回一批1亿2000万元的票据，这批票据于2021年到期，票息率是3.90％。

5.  USP集团（USP Group）与收购方达成协议，将脱售Biofuel Research的时效日期由9月12日延长至12月12日。

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