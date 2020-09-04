招聘奖励计划补贴计算方式简化

（早报讯）当局决定简化招聘奖励计划的计算方式，符合条件的雇主无须提交申请，就能在明年3月之后陆续收到这笔补贴。

人力部长杨莉明周五（4日）下午在面簿贴文，宣布招聘奖励计划（Jobs Growth Incentive scheme）计算增聘员工人数时，将根据今年8月该企业聘用的本地员工人数计算，而不是较早前宣布的，取今年1月至8月本地员工人数的平均值。

人力部发出的文告也透露，雇主将从明年3月之后陆续收到这笔补贴，补贴数额将自动根据雇主公积金缴交情况统计，无须另外提交申请。

这意味着，一家在今年8月总用聘有10名本地员工，并在9月增聘两名本地员工的雇主，将能够获得这两名员工薪水首5000元的25%补贴，为期12个月。

聘用年满40岁员工的雇主，也能获得政府额外提供的25%补贴。

此外，雇佣补贴计划（Job Support Scheme）提供的薪金补贴也会照常发放，这意味着例子中的雇主也能获得所有12名本地员工的薪金补贴。

招聘奖励计划是副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰日前在部长声明中宣布的政策，其目的是鼓励仍在持续发展的雇主，在接下来半年内招募更多本地员工。

杨莉明在面簿贴文中说：“许多雇主对这个计划感兴趣，我对此感到鼓舞……（简化计算方式）将让雇主更容易理解补贴的资格标准，我吁请更多雇主进行招聘，以从中受益，这也能惠及求职者。”