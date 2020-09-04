女厕窗口钻入潜咖啡店偷窃 男子监七个月

（早报讯）发现勿洛咖啡店凌晨未打烊，男子到加基武吉找已打烊的咖啡店下手，并通过女厕窗口翻入咖啡店，撬开收银机偷走900多元，今天被判坐牢七个月。

被告谢春成（39岁，译音）是在今年2月10日半夜12时47分左右犯案。

警方接获报案后展开追查，并于19天后即2月19日，在芽笼酒店内将他逮捕，从他身上搜获出117元。

除此之外，他也被指在2019年10月16日，失信勿洛一家便利商店约1453元。

谢春成昨天承认一项破门行窃的罪名，一项失信罪名交由法官考虑后，被判坐牢七个月。

根据案情，谢春成事发前原本想要对勿洛一带的咖啡店下手，但他发现那些咖啡店都还有很多人在，因此决定到加基武吉一带。

他经过加基武吉6道70号的咖啡店时，发现大门紧闭，后方的厕所灯还亮着，斟酌后决定冒险动手。

谢春成翻入厕所，发现是女厕所。他确定咖啡店四下没人后，找了一把剪刀剪断了收银机的电线，然后想用一旁的开罐器撬开收银机。

他并没能把收银机完全撬开，通过缝隙只成功偷走收银机内约1250元中的约902元。

得手后，他从后门逃出，骑着脚踏车离开，之后将脚踏车遗弃在路旁，再乘搭德士离开。

主控官要求判被告坐牢七个月。代表律师求情时说，被告想要把117元还给咖啡店老板，但遭到拒绝。

律师说，这笔数目对其他人来说可能不大，但对于身无分文的他来说相当可观，请求法官念在他真心悔过的份上从轻发落。

法官最终判他坐牢七个月，批准刑罚从他收押当天算起。

由于被告已经还押了超过六个月，一般相信，若他获准假释，即日起就能出狱。