诊断性内窥镜手术 可向终身健保索赔

（早报讯）须接受诊断性内窥镜手术的国人，可向政府承保的终身健保计划索赔，但赔付额是根据津贴后的费用计算。新加坡人寿保险协会也澄清，保险公司旗下的私人综合健保计划，仍然涵盖有必要的诊断性内窥镜手术。

卫生部今天（9月4日）发文告指出，终身健保（MediShield Life）的受保范围涵盖津贴后的住院和日间手术费用。若医生断定检测是必要的，就应继续安排病患进行诊断性内窥镜手术，病患也不应讳疾忌医。

卫生部也说，私人综合健保计划（Integrated Shield Plan，简称IP）的保费和受保范围是保险公司根据保险精算和商业考量制定的，因此保户必须清楚有哪些限制条款。

新加坡人寿保险协会今天发表声明说，健康良好却为了体检而进行肠胃内窥镜检查的人将无法索赔，因为IP的用意是涵盖有必要的治疗，而不是健康检查。

人寿保险协会澄清，在七家提供IP的保险公司中，此前只有一家对肠胃内窥镜检查有更严格的索赔规定，但这家保险公司已根据市场规范进行调整。该协会也向保户保证，所有提供IP的保险公司受保范围将涵盖有必要的诊断性内窥镜手术。

近年来，保险公司推出索赔管理政策，以促进医疗服务的适当使用，从而确保医疗成本维持在负担得起和可持续的水平。卫生部鼓励保险公司和医生密切合作，制定和检讨这些政策，以确保对保户有利。