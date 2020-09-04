八个新地点曾有冠病病患到访 包括乌节路多家购物商场

（早报讯）卫生部今天（9月4日）公布八个曾有冠病病患到访的新增地点，当中包括乌节路多家购物商场：

先得坊（The Centrepoint）：8月21日下午4时50分至5时50分

威士马广场（Wisma Atria）：TAG Heuer手表店（8月22日下午4时至5时10分，以及8月23日下午5时25分至6时25分）；Food Republic食阁（8月22日傍晚6时40分至7时40分）

义安城高岛屋百货公司（Takashimaya）：8月22日下午5时20分至6时30分

幸运商业中心（Lucky Plaza）：8月23日早上8时50分至9时30分

盛港勘宝坊（Compass One）的亚坤：8月23日下午5时25分至6时25分

星耀樟宜（Jewel Changi）的Tiger Street Lab餐馆：8月24日晚上8时10分至10时10分

NEX购物中心的鼎泰丰：8月25日下午2时35分至晚上7时30分

职总平价中心（FairPrice Hub）的Warehouse Club超市：8月27日早上9时至11时40分

卫生部指出，曾与确诊病患有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。

为安全起见，在同个时段到访上述地点的公众，如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过的地方。