公园局推出新计划吸引年轻人探索生物多样性

（早报讯）为增进年轻人对本地生物多样性的理解，国家公园局发起多项新计划，包括让日后参与外展训练的中学生体验种树、清理海岸等活动，也指导年轻人进行保育和园艺相关活动。

国家发展部长李智陞今天中午（9月5日）为首次在线上举行的第九届生物多元节（Festival of Biodiversity）掀开序幕时，介绍了一系列旨在鼓励公众促进生物多样性的计划。

在青年与大自然计划（Youth@SGNature）下，除了现有社区计划，公园局也将开拓更多平台，例如与新加坡外展训练中心合作，让参与外展训练的中三学生可在乌敏岛上探索本地生物多样性。年轻人也可透过青年自然探索家计划和青年自然管家计划等，亲身体验多项趣味活动和研究项目，例如设计康疗花园等。

目前，公园局每年透过这些社区计划触及约13万名青年与儿童，当中约1万1000人是青年，该局希望下来能每年吸引约2万5000名青年加入这些计划。

此外，今年首次颁发的国家公园局保育自然社区校园奖（NParks Community in Nature Schools Award）共有25个得主。其中，在学校组别获奖的包括立才中学以及新加坡智障人士福利促进会（MINDS）的兀兰花园学校等。

李智陞在开幕演讲视频中指出，今年的生物多元节虽在不同的氛围下举行，但其核心宗旨不变。“即使面对冠病带来的挑战，我们也将继续推陈出新，以新奇和有效的方式触及新加坡人，提升有关保护生物多样性的意识。”