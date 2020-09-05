雨天下车扶跌倒电单车骑士 好心车长：做了大家会做的事

（早报讯）雨天路滑，电单车骑士打滑跌倒，好心巴士车长立即下车扶他，获新捷运与网友表扬。

事件发生在本月2日下午，地点是宏茂桥4道的交通灯处。

网民上网表扬并图文并茂绘述，当时一名电单车骑士失衡跌倒，后方的车长立刻停车上前协助。照片显示，当时下着滂沱大雨，车长双手扶起骑士后，再将电单车移开。

网民说，巴士都得按照时间表行驶，但这名车长却愿意下车协助跌倒的骑士，确保对方没事，值得表扬。贴文获逾千人转发。

针对这起事件，新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲回复《新明日报》询问时透露，这名车长是25岁的沈委扬，驾驶的是68号路线巴士。

“一名电单车骑士突然在巴士前方打滑跌倒，所幸当时交通灯转红，沈车长于是立刻下车扶起骑士。”

陈爱玲说，车长扶骑士到人行道上，将电单车移到路边后，就回到巴士，继续行驶。

“我们很高兴，沈车长在对的地方和对的时间出现，协助了这名骑士，我们为他感到骄傲，我们将表扬他的行为。”

巴士车长认为被雨淋湿无大碍，当时是做了大家都会做的事。

陈爱玲表示，沈委扬向公司透露，他所关心的是骑士的安全，当时一心想助骑士脱险。“下雨并无大碍，因为被雨淋湿可自行烘干，但如果什么也不做，有轿车驶向骑士，后果就不堪设想了。”