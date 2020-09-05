好兴奋 还想更快 女乘客上网炫飙车184公里

（早报讯）时速飙到184公里，还嫌不够快？一辆轿车在东海岸快速公路一路狂飙，时速竟达到184公里，从最右边车道不断超越路上的其他车辆。车内的女乘客还拍下视频，并不断兴奋高喊，最后将视频上载至面簿时，还说“好兴奋，还想更快！”

这起事件发生在东海岸公园大道。该路段的时速限制为90公里，但视频中的车子竟已将速度飙到每小时184公里，是时速限制的两倍以上。

根据网络流传视频，一名为“恩轩”的女生当时似乎是车上的乘客，而车子当时已经以极快的速度在快速公路上行驶。根据车上的仪表盘，当时车速达150公里左右。

车上播放着震耳欲聋的音乐，女乘客一边唱着歌，一边欢呼，似乎在鼓励司机再开快一些。

随即，车子不断提速，在多辆车子之间穿梭，转换车道超车之后再重回最右边的快车道。仪表盘显示，这辆汽车最快甚至开到每小时184公里。

女乘客之后也将车窗打开，视频中可听见风呼啸而过的声音。

视频上传后引起网友关注，因为车速已经超过时速限制太多，若与其他车辆发生擦撞或其他交通意外，后果必然不堪设想。有网友表示，车主这样开车，不仅是危及自身安全，也危害其他公路使用者的安全。

也有网友调侃称：“农历七月开那么快，是想去见祖先吗？”

然而，也有网友观察到车子明显超速，但似乎没有到每小时184公里车速那么夸张，不知是不是仪表盘出错。