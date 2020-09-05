丢同事数据终端机 警曹三次给假口供监6个月

（早报讯）见同事将移动数据终端机落在自己开的警车上，24岁的警曹竟将它丢掉，并前后三次给假口供，11个月后才供出真相。

现年28岁的林健达（译音）共面对11项控状，主控官已其中四项提控，余项交由法官下判时一并考虑。他昨日承认两项不诚实挪用财务、一项恶作剧罪和一项提供假口供的罪名，被判坐牢六个月。

隶属淡滨尼邻里警局的被告，于2015年10月16日晚上，与三名同事分别开两辆警车外出巡逻，并在隔天凌晨3时到淡滨尼7道设置路障。

大约凌晨3时25分，被告其中两名同事驾着警车到另一地点处理案件，包括一名女警曹长。

女警曹长回来时，将移动数据终端机（Mobile Data Terminal）放在警车内。被告在警车内看到移动数据终端机，私自将它拿走。

凌晨4时50分，女警曹长发现移动数据终端机不见，被告和大家一起寻找，但始终找不到。

当天下午1时35分，被告在接受调查时谎称自己不曾见过移动数据终端机，帮忙找也没找到。警方之后又进一步调查，大家都以为移动数据终端机遗失是因为女警曹长的疏忽。

被告前后三次提供假口供，直到2016年9月21日，也就是11个月后，被告才承认自己当时发现移动数据终端机后将它丢进垃圾桶。

警察部队受询时说，被告已在2016年9月30日遭停职，如今判刑后，当局也将对他施行纪律处分。警方重申，所有警员都必须奉公守法，任何违法警员都将依法处置。