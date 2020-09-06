没遵守安全管理措施 六家餐饮和美容业者被罚款

（早报讯）六家餐饮和美容业者因违反安全管理措施而被罚款，其中一家泰国食肆因重犯而被罚2000元。它们分别位于黄金坊、黄金大厦、柏龄大厦和牛车水珍珠坊。

新加坡企业发展局今天（9月6日）发文告说，当局在8月进行稽查时，发现有六家业者违反安全管理措施，包括黄金大厦的King of Fried Rice餐馆和Leng Saap@Rot Fai Market餐馆、黄金坊的New Udon Thai Food餐馆、柏龄大厦的Little Myanmar餐馆和Yanant Thit餐馆，以及牛车水珍珠坊的Mei Mei Beauty美容院。

Mei Mei Beauty的美容师在提供“挽面”（用线去除脸上汗毛）服务时把线放在嘴里，这个做法目前不被允许。其余四家餐饮业者，因疏于确保不同组的食客之间保持至少一米的安全距离，被罚1000元。

此外，New Udon Thai Food因重犯而面对更高的2000元罚款。这家泰国食肆在今年6月，曾因人流管控手段薄弱，被罚1000元。

企发局提醒，如果业者继续违例，可能面对更高罚款或被令暂停营业。根据冠病19（临时措施）法令，初犯者可面对高达1万元罚款、长达六个月监禁，或两者兼施。重犯者则可面对高达2万元罚款、长达12个月监禁，或两者兼施。