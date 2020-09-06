称在回家路上 女郎发完信息失踪至今三天

（早报讯）22岁女郎三天前晚上发信息说正在回家的路上，但家人却迟迟等不到她归来。母亲表示，女儿平时做事都有交代，担心女儿出事，她于是报警。

署名“Violet Hang Hang”的网民昨晚（9月5日）在面簿贴文，希望公众帮忙留意一名自上个星期四晚上就没了音讯的女郎。她同时也附上女郎家人的联络，以及一张少女的照片。

这名女郎是22岁的蔡艳玲，而最后一次出现相信是在武吉甘柏小桂林附近。

她的母亲蔡女士（47岁，自雇人士）受访时告诉《联合晚报》，3日晚上7时许，她身体不适，丈夫和女儿因此陪她到美世界购物中心去看病。

“女儿8时许告诉丈夫，她想自己出去走走，之后才回家，没想到她过后就不知所终。”

蔡女士表示，女儿在晚上9时36分曾发Whatsapp信息给他们，表示自己正在回家的路上，但到了11时许仍不见女儿踪影。

“我们开始担心，于是打电话给女儿，结果是一名男子接听，对方声称在车上捡到我女儿的手机，说会交给警方，之后就挂电话和关机。”

蔡女士说，女儿平时做事都有交代，迟回家一定会知会父母。“我们真的很担心，因为女儿从来没有不回家过，我问了她的朋友，但大家都不知道她去了哪里。”

蔡艳玲身体不好，容易生病，家人因此更放心不下。她失踪前穿黑色T恤和长裤，并背着一个斜肩包。

蔡女士已于昨天报警，她呼吁大家帮忙留意女儿。

警方受询时证实接到报案，调查正在进行中。