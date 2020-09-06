熟食中心男女酒客殴斗 头破血流惊动警方

（早报讯）一群男女酒客在海格路熟食中心买醉后，突然发生纠纷打起架来，有人甚至被打到头破血流，熟食中心厕所外墙及地上血迹斑斑，惊动警方到场。

这起事件发生在8月28日晚上约9时38分，地点在海格路第14座的熟食中心，发生殴斗的地方在熟食中心厕所前面的走道。

记者日前走访事发地点，受访公众及熟食中心员工纷纷绘述当晚的情况，当时也在那里喝酒的傅先生（75岁，退休）受访时形容，他后边的桌子有一群人聚集喝酒，情绪显得激动。

“我看到那群人喝到醉了，起初他们只是吵架，但越吵越大声，跟着就有几名男子站起来，开始推来推去。”

傅先生形容，接着两三名男子开始打起架来，周边的人则围观看热闹，眼看场面越来越混乱，他怕被牵涉其中所以匆匆离开现场。

那群男子相信打得越来越激烈，疑有人甚至被打到头破血流，鲜血直喷走道，警方事后迅速赶到现场。

事发后，熟食中心清洁工马扎（40岁）被派去清理厕所附近的血迹。他受访时说：“我抵达时，闹事的男子已经不在场，但厕所前面走道有不少血迹，花了约半小时才清理干净。”

记者现场观察，虽然地上已洗干净，厕所外墙和柱子仍血迹斑斑，墙上还能看见一抹血迹。

公众提供给《联合晚报》的现场照片也显示，警方到场后在厕所外的走道拉上封锁线展开调查。

警方受询时证实上述案件，并指当时接获海格路一场打架的通知，一名47岁男子因打架滋事被捕，另一名40岁女子因行为不捡被捕，警方调查在进行中。