经济师预测我国经济全年萎缩6％ 明年增长5.5％

（早报讯）经济师预测我国今年全年经济萎缩6％，明年有望取得5.5％的复苏。

新加坡金融管理局今天（9月7日）发布的最新经济师调查报告（Survey of Professional Forecasters）显示，经济师的最新预测比三个月前的略为悲观，之前的预测是全年萎缩5.8％。

不过，这仍落在贸工部的预测范围内。贸工部上个月发表第二季经济调查报告时，收窄全年经济预测，从原本预测的萎缩4％至7％，修至萎缩5％至7％。

经济师同时估计我国经济在第三季同比萎缩7.6％，并预计2021年整体增长将恢复到5.5％。

各个领域方面，经济师预测制造业及金融与保险业今年可维持扩张，制造业预计扩张2.3％，比之前预测的2.2％略微增加0.1个百分点。金融与保险业的增长幅度则预料扩大，由之前预测的3.1％扩大至4.9％。

建筑业的萎缩程度比原先预测的严重。经济师之前预测建筑业今年萎缩11.4％，如今预测萎缩23％。

不过，批发与零售贸易的萎缩可能放缓，之前预计萎缩12.8％，如今只有6.4％。

另外，经济师预测我国今年的整体通货膨胀率是负0.4％，不包括住宿和私人陆路交通费的核心通货膨胀率是负0.3％；明年将双双来到0.7％。

影响我国经济展望的各项风险中，经济师将冠病疫情进一步恶化列为最大下行风险，其次是美国和中国的紧张局势升温。

金管局是在8月12日向28名关注我国经济的经济师发出调查问卷，其中26人回复。