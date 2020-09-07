竞消委推出价格透明度准则 鼓励业者落实良好交易方式

（早报讯）新加坡竞争与消费者委员会推出价格透明度准则，鼓励业者落实良好的交易方式，让消费者在采购时能在更知情的情况下做决定。

竞消委今天（9月7日）发文告指，价格透明度准则（Guidelines on Price Transparency）阐明当局如何诠释和落实《保护消费者公平交易法》中关于标价、折扣、免费优惠和价格比较等内容的条例。

这套准则11月1日起生效，适用于网上和实体店零售商。

当局在研究了可能误导消费者的常见标价做法后拟出准则，根据四类标价做法列出商家应采取哪些措施，确保消费者能准确、清楚地了解标价和附带条款。当局也鼓励商家采用一系列良好作业方式，减低可能与消费者出现的纠纷。

四类标价做法包括“滴灌定价”（drip pricing），以及价格比较、折扣和“免费”字眼的使用。

“滴灌定价”，是指一些商家在标价时打出较低的价格吸引消费者，但在交易或付款过程中加入其他的选择性或强制性费用。根据准则，商家应把费用也列入广告，如果无法提前计出这些收费，也应该在标价中清楚说明消费者还必须支付这些费用。

竞消委是在展开公众咨询后制定价格透明度准则。共有17个人和九间机构和企业参与咨询。

竞消委首席执行官佘奕可说，当局希望通过准则让商家更清楚如何遵守保护消费者公平交易法。“供应商应确保他们的标价准确，并清楚和明确地传达给消费者，让消费者能作出知情的选择，有信心地购物。供应商也能从中获益，因为公平交易惯例长远而言能建立他们作为可信商家的良好声誉。”