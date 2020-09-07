13个新地点曾有冠病病患到访 包括多家热门购物商场与餐馆

（早报讯）卫生部今晚（9月7日）公布13个曾有冠病病患到访的新增地点，包括多家购物商场，如慕斯达法购物中心、幸运商业中心和宏茂桥城（AMK Hub）等。当局吁请在同时段到访的公众，在到访日期的14天内密切留意健康状况。

这些新增地点包括：

移民与关卡局大厦：8月24日上午9时30分至10时30分

怡丰城（VivoCity）的HANS IM GLÜCK餐馆：8月24日下午3时45分至5时05分

幸运商业中心（Lucky Plaza）：8月24日下午4时至4时40分、8月25日上午11时40分至下午4时

滨海湾花园花穹（Flower Dome）：8月24日下午4时至傍晚6时

滨海湾花园的麦当劳：8月24日傍晚6时至6时30分

宏茂桥城（AMK Hub）的Eighteen Chefs餐馆：8月24日傍晚6时20分至晚上8时20分

怡丰城（VivoCity）的MarchéMövenpick餐馆：8月24日傍晚6时25分至晚上7时30分

慕斯达法购物中心（Mustafa Centre）：8月24日晚上7时40分至9时40分

白沙乐怡度假村E!Hub的Swensen’s餐馆：8月25日晚上7时30分至9时35分

巴耶利峇广场（Paya Lebar Square）的Ramen Keisuke Tonkotsu King餐馆：8月25日晚上7时35分至9时

伟乐坊（Wheelock Place）的Privé餐馆：8月26日上午11时至中午12时；下午5时30分至傍晚6时

樟宜机场第一搭客大厦转机区的旺（Heavenly Wang）：8月26日晚上9时45分至11时30分

樟宜机场第三搭客大厦的Mr Teh Tarik Express：8月26日晚上11时至凌晨0时

卫生部指出，曾与确诊病例有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。

为安全起见，在同时段到访上述地点的公众，如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过的地方。