黄循财：推动母语教学不遗余力 但母语学习不限于校内

（早报讯）教育部会不遗余力地推动母语教学，培养我国的华文生力军，教师在这方面扮演重要角色。但教育部长黄循财强调，母语的学习与使用不限于校内。家长也应支持孩子，鼓励他们努力学习华语。

黄循财今早（9月8日）为新加坡华文教研中心举办的“华文作为第二语言之教与学”线上国际研讨会主持开幕，在华语致辞中强调华文学习的重要。

他指出，教育部通过不同学习项目，帮助不同学习程度的学生掌握华语；同时栽培热爱华文的学生，鼓励他们专研，毕业后成为我国的华文生力军。

“但语文的学习与使用并不限于校内，学生在校外、以及在毕业后也可以不断寻求母语学习的机会，而且也会遇上要使用的情况。有些家长因为孩子对他们说学习华文不容易，因此感到担心，甚至希望孩子能够赶快华文考试过关，早日‘脱离苦海’。”

我鼓励家长不要灰心，继续支持你们的孩子，鼓励他们努力学习华语，打好基础。日后，无论是要继续提升语文能力，或是在工作上必须使用华语，都不成问题。”

“我本身就是活生生的例子，因为父母在家都以英语或马来语沟通，我接触华语的机会就是在学校。虽然学习华语对我来说并不简单，但我没有放弃，在华文课堂内打下一定基础。因为这样，我无论是在中国与当地官员开会，在选区内与居民交流，或是像今天一样要以华语致辞，我在学校打下的基础都发挥了作用。”

他指出，帮助学生打好母语基础，落实教育改革，成功因素有赖于我们的教师。教研中心多年来致力于提升华文教师的素质，推出各项专业发展课程。今年因疫情关系，中心把面对面课程改为线上课程。他鼓励教研中心的讲师和特教继续探索新的教学法，协助教师更好地掌握线上和线下教学。

“疫情的发生，给了我们新的挑战与使命，希望老师们能发挥教学创新精神，积极结合线上的特点和线下的优势，为我们学生创造更丰富的学习体验。”