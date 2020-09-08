全球首个污水与垃圾综合处理设施Tuas Nexus正式动工

（早报讯）我国乃至全球首个污水与垃圾综合处理设施Tuas Nexus第一阶段工程正式动工，预计2025年起分阶段启用后，能在妥善处理废物的同时最大化利用能源和资源，打造一个可永续发展的新加坡。

由公用事业局管理的大士供水回收厂（Tuas Water Reclamation Plant，简称TWRP）与国家环境局管理的集成废物管理设施（Integrated Waste Management Facility，简称IWMF）等组成的Tuas Nexus虽是“废物处理巨无霸”，却能实现设施能源百分百自给自足，每年能节省超过20万吨碳排放，相当于4万2500辆汽车的排放量。

环境局与公用局今天中午联合发表文告说，将供水回收厂与废物管理设施同设在大士一地，节省了多达2. 6公顷的土地，约为四个足球场的大小。

作为将于2025年完工的深隧道阴沟系统第二阶段工程重要组成部分，大士供水回收厂将从两个独立的深层隧道接收住家和工业用户使用过的水，初期每天能处理80万立方米污水，相当于320个奥林匹克游泳池水量。设在楼顶的新生水厂会进一步将处理过后的住家用水净化成新生水。

与现有的垃圾处理厂不同，集成废物管理设施能综合处理四种不同的废物源流，包括可焚烧废物、家用回收品、厨余，以及经大士供水回收厂脱水处理后的污泥。

脱水污泥与厨余混合制造出的沼气（biogas）可发电，除了满足Tuas Nexus的电力需求，多余电力将输送回全国电网，预计能为多达30万四房式组屋家庭供电。

环境局局长陈明锐说：“综合处理设施为采用更循环的资源管理方式铺平了道路，使我们向实现零废弃国家的愿景又迈进了一步。”