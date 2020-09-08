义顺忠邦城将打造综合发展项目

（早报讯）约有40年历史的忠邦城将开展翻新工程，打造集民众俱乐部、小贩中心、体育和餐饮设施为一体的综合发展项目，预计2027年竣工。

新加坡土地管理局、国家环境局、人民协会和新加坡体育理事会今天（9月8日）中午发表联合文告，宣布将在忠邦城兴建占地0.9公顷的综合发展项目“Chill @ Chong Pang”，为居民提供更多便利和精彩活动。

该综合发展项目将来竣工后，居民可享有全新的忠邦民众俱乐部、一座替代巴刹和小贩中心、三座游泳池、健身房，以及餐饮和增益学校等商业设施。该栋楼高六层的建筑也会另设一座地下停车场。整个项目预计在2022年下半年开始动工，2027年落成。

此外，现有忠邦巴刹与小贩中心日后将清空，原址将在2028年或之前重新发展成一座社区广场（Community Plaza）。

位于义顺环路第104和105座的忠邦巴刹与小贩中心，以及第101A座、第101B座和第101C座的摊位（kiosk），可选择在新综合发展项目建成后迁至该处。

土管局也将征用位于义顺5道第102座的四层楼建屋发展局商业楼，受影响的包括17间已售商店以及51间由建屋局租出的商店。该局将与受影响店主和租户紧密合作，协助他们完成征用程序。

负责忠邦分区事务的义顺集选区议员尚穆根受访时说，新的综合项目将提升忠邦城对整个北部区域的吸引力。也是内政部长兼律政部长的他说：“这也能更有效地利用土地，因为忠邦巴刹与熟食中心的地段可腾出作为广场，供人们享受开阔的空间。”