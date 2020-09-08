13周首次 骨痛热症单周病例回落至三位数

（早报讯）我国上周新增946起骨痛热症病例，是13个星期以来单周病例首次回落至三位数。这一数字也较7月下旬单周1793起的最高峰减少近48％。

本地过去一个月再添一起死亡病例，死者来自非骨痛热症黑区。卫生部回复《联合早报》询问时表示，截至9月5日，今年已有21人死于骨痛热症，年龄介于25岁至92岁，当中有18人在骨痛热症黑区工作或居住。

本地骨痛热症死亡人数最多的一年发生在2005年，当年有25人因此过世。

截至本月7日下午3时，本地共有2万8333起骨痛热症病例，继续刷写历史新高。

然而骨痛热症传统高峰期至少要到10月才告一段落，环境局提醒所有居民，尤其是住在黑区的居民做足“防蚊三招”——“喷、用、穿”（Spray、Apply、Wear，简称SAW），即在家中角落喷洒杀虫剂、定时使用防蚊液和穿上长袖衣裤。

芽笼东一道（250例）、李斯特路（202例）和巴特礼路（180例）等14个地区已脱离骨痛热症黑区名单。但全岛黑区数量依然高企，达308个。其中五个分布在阿裕尼／芽笼／蒙巴登、里峇峇利／基里尼（Killiney Rd）和武吉班让一带的超级大黑区病例更积累至300起以上，进一步加剧了区内骨痛热症通过伊蚊叮咬而传播。