教练施“铁头功”撞伤对方球员脸 坐牢四周

（早报讯）足球友谊赛演变成流血事件，比赛结束前五分钟因有人犯规引发争执。一名教练兼队长原本要上前劝架，但对方的守门员却跑来一个飞腿踢，教练顿时怒火中烧，施“铁头功”用头猛烈撞上对方球员的脸，导致他鲜血直流，一度失去意识。

31岁的阿梅特·文材·尼古拉斯（Amet Wen Cai Nicolas）早前承认一项蓄意伤人控状，昨天被判坐牢四周。这起事件发生于去年2月17日下午5时许，地点在淡滨尼34街的东源中学操场。案发当天，被告带领他的球队“FC138”和球队“Ranger United”进行一场友谊赛。

眼看比赛还剩五分钟就结束，被告的队友却犯规，令对方球员不满，引发两队冲突。

接着，“Ranger United”的守门员冲上前飞腿踢被告的队友，导致被告气得用头撞受害人杨炎华（34岁，译音）的脸，受害人瞬间满脸鲜血，一度失去意识。被告见状，带着队友匆匆离开，一名裁判在无法制止冲突时已报警。

受害人被诊断鼻子骨折，眉毛上方有三四公分长的伤口，留院观察两天。庭上曾揭露，受害人和其球队有意采取民事诉讼。

被告的代表律师为他求情时说，被告的队友都是年轻少年，他当时上前的本意是劝架，岂料对方的守门员却踢他的队友，才会令他失去理智，用头撞伤受害人的脸。

针对带着队友逃离现场一事，代表律师说，被告是为了避免情况越演越烈才带着众人离开，但他仍留在学校附近等待警方和救护人员抵达。代表律师指被告悔不当初，希望法官能从轻发落，考虑监禁四周即可。

另外，律师曾透露，被告的父母离异，法国籍父亲已回到法国。被告的母亲有暴力倾向，他只得和妹妹搬离家在外租房。妹妹今年约20岁，还在上学，房租和学费都靠被告缴付。

主控官则重申，受害人的伤势严重，还曾一度失去意识，希望法官严惩。

法官下判时说，接受被告非预谋干案，判他坐牢四周，并批准让他展延至9月28日开始服刑。