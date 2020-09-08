新大生涉非礼案续审 受害女生供证：他把我当荡妇

（早报讯）新大男学生被指凌晨在学习室非礼女生案续审，受害女生揭露两人才见面第一天，被告就一整夜都不断伸狼爪，甚至趁她睡觉时压在她身上自慰，她惊醒大喊“走开”，被告反叫她“等一下”，接着朝她射精，女生庭上指控“他把我当荡妇！”

被告李彦儒（译音，24岁）案发时是新大生，他面对一项非礼罪名，指他去年1月8日清晨6时30分，在新大经济与社会科学学院大楼的三楼学习室内，用下体摩擦现年22岁女生的胸部。

他不认罪，案件进入审讯。媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料。

受害女生上庭供证说，她是大学生，但不是新大生。她与被告刚认识一两周，被告曾通过社交媒体表示要送她墨镜又请她吃饭，但她都以有男友为由拒绝对方。

去年1月7日，女生为了赶报告，答应被告邀约到新大附近的咖啡厅见面，岂料坐在旁边的被告，却不断戳她肋骨约1小时才离开。被告当晚又约她到新大一起温书。

她供证说，交报告的截止日期是案发当天早上，碍于男友已早早入睡，她为了有人监督她赶报告，才答应被告邀约，结果她整夜屡次遭被告上下其手。

8日清晨6时许，女生见被告睡在椅子上，她凑巧连续两晚没睡，于是到学习室另一个角落躺在地上，并用连帽外套盖着头睡觉。

不料过后她感到被重物压，惊醒一看惊见被告压在她身上，还用膝盖夹着她在自慰，她当时吓得大喊“走开”，被告却反叫她“等一下”，约四分钟后竟对着她射精，导致她脸和颈项都有被告精液。

她说，当时自己动弹不得，觉得非常无助，且被告未经她同意那么做，完全不尊重她，仿佛把她当成“荡妇”，让她感到很羞辱又生气。