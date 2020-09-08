七个新地点曾有冠病病患到访 包括南大三个餐饮场所

（早报讯）卫生部今天（9月8日）公布七个曾有冠病病患到访的新增地点，其中三个是南洋理工大学的餐饮场所：

南大生物科学院（NTU School of Biological Sciences）的Quad Cafe：8月25日下午12时35分至1时30分

南大北区大楼（NTU North Spine Plaza）的Paik’s Bibim韩国餐馆：8月26日下午2时25分至3时30分

南大北区大楼食阁：8月28日下午1时至2时

另外四个地点则包括：

裕华巴刹与小贩中心：8月27日早上8时30分至9时30分，以及8月29日早上9时10分至9时40分

Vision Exchange商业大楼的Anjana Kitchen印度餐馆：8月27日下午1时50分至2时30分

达士岭摩天组屋的Essen at The Pinnacle餐馆：8月27日傍晚6时零5分至7时

JEM购物中心的Apgujeong Hair Studio：8月31日下午2时零5分至2时40分

卫生部指出，曾与确诊病患有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。

为安全起见，在同个时段到访上述地点的公众，如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应及早求医，并通知医生曾到过的地方。