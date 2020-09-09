大巴窑组屋火患后续 组屋消防立管故障

（早报讯）大巴窑私人组屋火患后续，民防部队到场后急着为失火单位灭火，结果发现消防立管（riser）发生故障，当局随后发出通知书，警告碧山—大巴窑市镇理事会。市镇会也已纠正问题，并确认受影响组屋的水管都能够操作。

zaobao.sg日前独家报道，位于大巴窑1A巷的The Peak@Toa Payoh私人组屋第138C座组屋上个月29日凌晨2时55分发生火患，大火吞噬20楼和21楼的两个单位，并导致三人送院治疗。之后，有居民不解当局为什么当天用的是水量较小的水管，没有使用水量更大消防立管，事后又看到当局人员前来检查各楼层的立管，因此怀疑消防立管无法操作，引发防火安全的隐忧。

民防部队今天发出文告回复媒体询问时指出，当局到场后发现立管发生故障，但庆幸的是，消防人员使用水管（hose reels）迅速将火势扑灭。

针对立管问题，当局在本月4日发出火患危险通知书（Fire Hazard Abatement Notice），警告负责该座组屋事务的碧山—大巴窑市镇理事会。

市镇会随后也已纠正问题，并确认受影响的立管已操作正常。民防部队的调查也仍在进行中，而当局也会在必要时采取执法行动。

另一边，居民也反应说，一辆民防部队大型云梯消防车当晚无法驶进停车场，结果引发担忧。

对此，民防部队表示，当局当晚一共触动11辆紧急车辆，而其中一辆消防云梯车在进入组屋区时碰上障碍。

调查显示，2012年落成的The Peak是依据2007年的防火条例建成，因此虽然有给紧急车辆专用的进口和出口，但并没有放置告示牌显示出入口。

云梯车当时正是使用错误的入口，接到导致它无法进入。根据2018年更新的防火条例，新落成的项目都需要放置告示牌。

为了避免类似事件重演，民防部队正在和建屋发展局（HDB）合作，在The Peak的紧急车辆出入口放置告示。

针对立管故障，碧山—大巴窑市镇理事会受询时说， 防火安全对市镇会至关重要。市镇会透露， 故障的消防立管刚在上个月26日通过承包商的检查， 而当承包商在火患之后和民防部队一同检查立管时，立管操作正常。

市镇会说，为了了解究竟发生什么事，以及如何避免类似情况重演， 市镇会已聘请专业工程师（Professional Engineer）调查此事，并将在之后公布调查结果。