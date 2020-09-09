醉酒闹事咒警冠病死 德士司机监8个月2周

（早报讯）疫情期间在咖啡店喝酒闹事，德士司机遭逮捕后继续骂警员，被押送警局的途中还诅咒他们“全家都会因冠病死”。

杜中庆（49岁，译音）遭逮捕后，日前被控10项控状，包括辱骂警员、纵火、恶作剧，酒驾以及触犯冠病19（临时措施）法令2020等罪名。

他认罪后被判坐牢八个月两周，罚款3000元和吊销各级驾照三年。

根据案情，被告今年3月28日到裕廊西41街第496座组屋的咖啡店和朋友一起喝酒。他喝了六七罐啤酒后，原本想要离开，但却和咖啡店的其他酒客爆发了冲突。

警员接获报案到场后，见被告醉酒，而且不肯配合，将他逮捕带回兀兰警署。

押送过程中，被告不断对警员叫嚣，还诅咒他们，说他们全家都会因冠病而死。他还告诉一名警员，说他已经仔细看清楚对方的脸，称“新加坡非常小”，很容易能够“找到”对方。

调查发现，被告是在保释期间犯案。

他在去年4月4日晚上，酒后载送儿子回家，到了停车场停车时，见到有一名在洗车的民众，不知何故就下车爆粗口大骂对方。

一名路人见到想要劝架，结果同样被骂，警员到场，发现被告醉醺醺，拿出检测器测量后，确认他呼气酒精含量超标。

德士司机屡次酒后闹事，阻断措施期间再犯案，醉酒后见熟食中心厕所被挡着，用打火机放火烧栅栏。

被告在4月29日，阻断措施期间再次喝酒后闹事，他在裕廊东第31街第353座组屋的杂货店买了16官啤酒后，约了一群朋友在外非法聚集喝酒。

当天晚上，他决定到附近的裕华熟食中心上厕所，却发现厕所门口被一个橙色的塑料栅栏挡着后，掏出了打火机将栅栏点燃。

庭上揭露，被告曾在去年9月16日酒后闹事。他在武吉巴督的21街第217座组屋的咖啡店喝酒后，离开时对停在路旁的德士踢了一脚后，还企图打破挡风玻璃。车主见状后，立刻上前阻止，两人最终大打出手。

三名警员到场后，被告不只用粗话骂他们，还对他们吐口水。

警员押他上警车的过程中，他还飞脚踢车门，造成272元的损失。